Знаменитість представить номер, який був придуманий під ракетними обстрілами.

Співачка Alyosha стала запрошеною гостею Євробачення-2023, яке організовано в Ліверпулі від імені України. Як повідомила сама зірка, на конкурсі вона представить номер, придуманий під ракетними обстрілами креативним директором заходу. На сцену вона вийде в першому півфіналі, який відбудеться 9 травня.

Сам креативний директор конкурсу від України Герман Ненов розповів, що крім Alyosha на сцену також вийдуть Марія Яремчук, Злата Дзюнька, OTOY і Юлія Саніна.

"Артистка буде задіяна в номері, присвяченому вимушеним переселенцям. Це реальна історія співачки, адже поки її чоловік Тарас Тополя захищав Україну в лавах ЗСУ, вона була змушена покинути рідну країну з дітьми. Ми працюємо над цим номером ще з листопада. Я розробляв його в бомбосховищі під час ракетних обстрілів. Це велика творча колаборація нашої креативної команди конкурсу з мультимедійним продакшеном Freckled Sky і командою Tri Direction", - сказав Ненов.

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Євробачення-2023: що відомо

Перший і другий півфінали відбудуться 9 і 11 травня відповідно. Україна виступить вже у фіналі 13 травня, оскільки правила конкурсу автоматично проводять у фінал представника країни-переможниці минулого року.

Відомо, що 5 травня в Ліверпулі запрацює Eurovision Village. На відкритті виступить гурт Kalush Orchestra, який у 2022 році здобув перемогу з піснею "Stefania".

Нагадавши, у "Дії" завершилося голосування за журі на Євробачення-2023. Скоро буде оголошена п'ятірка артистів, які отримали найбільшу підтримку від українців.

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