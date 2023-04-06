Скоро буде оголошено п'ятірку артистів, які отримали найбільшу підтримку від українців.

У вівторок, 5 квітня, в "Дії" завершилося голосування за членів журі від України на конкурс Євробачення-2023. Свій вибір зробили 724 тисяч українців, повідомило Суспільне.

Кандидатами були ROXOLANA, Олена Гребенюк, Михайло Клименко, Амадор Лопес, Тоня Матвієнко, Олександр Фоззі, Олег Собчук, Світлана Тарабарова, Євген Хмара та Олена Шоптенко.

Проміжні результати в додатку не відображалися, але незабаром буде оголошено список з п'яти членів журі, які набрали найбільше голосів. Згідно з процедурою, вони повинні будуть підписати зобов'язання члена національного журі Євробачення-2023. Очолить журі той артист, за якого українці віддали найбільше голосів.

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Євробачення-2023: що відомо

Захід відбудеться в травні в Ліверпулі від імені України. Перший і другий півфінали пройдуть 9 і 11 травня відповідно, а фінал - 13 травня.

Представники від України TVORCHI з піснею "Heart of Steel" виступлять у фіналі, оскільки вони представляють країну, яка перемогла в минулому році. Наприкінці березня організатори Євробачення-2023 методом жеребкування визначили порядок виступів у півфіналах.

Однією з ведучих стала рок-виконавиця і фронтвумен групи "The Hardkiss" Юлія Саніна.

Також УНІАН писав, що нещодавно букмекери оновили свій прогноз щодо ймовірного переможця Євробачення-2023 і змінили фаворита через нову учасницю.

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