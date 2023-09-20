Співачка зазначила, що ніколи не думала про розлучення, але іноді усе ж були проблеми.

Українська співачка Alyosha відверто розповіла про стосунки з артистом Тарасом Тополею, солістом гурту "Антитіла", який нині служить у ЗСУ. Артистка визнала, що між нею та її чоловіком іноді були непрості ситуації, але до розлучення не доходило.

"Ми ніколи не хотіли розійтися. У нас були питання, якісь ситуації, але розійтися ми не хотіли ніколи. І з його боку, і з мого, щоб не сталося, такої думки навіть не було", - пояснила співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Alyosha визнала, що іноді може щось собі надумати, але вона працює над собою. Співачка пояснила, що завжди пропонує "перемир'я" першою. Вона не хоче, аби у її стосунках с чоловіком залишалися якісь невисловлені проблеми.

Також зірка розповіла, як їй вдалося зберегти про стосунки з Тополею на тлі того, що деякий час вона перебувала у США. Через повномасштабну війну співачка виїхала з України та вивезла дітей. Нині вони вже повернулися, але тоді Alyosha та Тополю рятувала постійна комунікація.

"У мене там трохи зривало дах. По-перше, я дуже сумувала за ним. І я не знаю, як пояснити це почуття, коли ти розумієш, що є можливість бути разом, навіть під час війни, але цього чомусь не відбувається. І мене це просто злило. І іноді воно накопичується, знаєш. І потім я можу це видати, а його це теж бісить", - пояснила Alyosha.

Що відомо про шлюб Alyosha та Тополі

Весілля співачки та соліста гурту "Антитіла" відбулося у 2013 році. У шлюбі артистка народила трьох дітей. Первістка Alyosha народила у 2013 році, другого сина - у 2015 році. А у 2020 році зірка стала матір'ю втретє - на світ з'явилися дівчинка Марія.

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