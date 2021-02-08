Аманда Холден володіє стрункою фігурою.

Британська актриса і телеведуча Аманда Холден оприлюднила в Instagram грайливі знімки.

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На фото 49-річна зірка позує в чорних трусиках, кроп-топі і босоніжках на високих підборах. Аманда злегка підняла руки і показала свій прес. Варто відзначити, що Холден володіє стрункою фігурою. Вона стежить за своїм харчуванням і займається спортом.

Серія кадрів в такому відвертому образі викликала резонанс в мережі. Фанати в захваті від того, як виглядає актриса в свої 49 років.

Хто така Аманда Холден:

Аманда Луїза Холден народилася 16 лютого 1971 року в Англії. Вона є професійною британською актрисою. Знялася в декількох популярних серіалах і фільмах

Найвідомішою роллю Аманди Холден є роль Джеральдіни в телевізійному серіалі "Грімлі"

Аманда Холден була ведучою британського телешоу "Шоу талантів"

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Автор: Діана Могилєвич