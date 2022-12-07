Все пов'язано з позицією співака щодо війни в Україні та російської політики.

Група американських активістів подала скаргу в Мін'юст, Мінфін та інші місцеві відомства США, з проханням заборонити росіянину Філіпу Кіркорову в'їзд на територію країни. Аргументували це тим, що артист підтримує кровожерну кремлівську політику і війну в Україні. Про це повідомляють ЗМІ.

Сам Філіп Бедросович ще на це ніяк не відреагував. Однак відомо, що якщо заборону на в'їзд для нього введуть, то він більше не зможе відвідувати свій шикарний двоповерховий особняк в престижному районі Майамі.

З відкритих джерел відомо, що Кіркоров придбав цю нерухомість ще дев'ять років тому за майже 5 мільйонів доларів. Повідомляється, що в будинку сім спалень, бібліотека, тренажерний зал, басейн і навіть ліфт. Час від часу Філіп туди навідується. Під час його відсутності за апартаментами доглядає прислуга.

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Позиція Кіркорова щодо війни в Україні

Артист-путініст неодноразово висловлював свою підтримку на адресу кремлівського режиму. Після 24 лютого співак не говорив про те, що на території України йде війна - він, згідно з російськими методичками, говорить про проведення "СВО", називаючи окупантів - "захисниками" і "переможцями".

Також Філіп продовжує виступати в Росії, прославляючи Володимира Путіна.

Нагадаємо, Кіркоров публічно послав двох своїх колег-путіністів.

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