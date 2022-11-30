Епатажний артист вже не вперше потрапляє в скандал. Нещодавно він образив співачку Наргіз, а пізніше визвірився на Вікторію Боню.

Відомий російський артист Філіп Кіркоров, який підтримав війну в Україні, знову потрапив у скандал. На цей раз він гнівно висловився на адресу актриси Марії Шукшиної і актора Дмитра Пєвцова, пишуть росЗМІ. Уточнюється, що зазначені актори також є завзятими шанувальниками кремлівського диктатора.

Відомо, Шукшиній не сподобалася участь Філіпа Кіркорова в новій "Іронії долі", а Пєвцов вже неодноразово критикував поп-короля через його витівки. Той відреагував прямо на відкритті ГУМ-ковзанки в Москві. Ось що екс-чоловік Пугачової заявив зі сцени:

"Та пішла вона на х*р, ця Шукшина. За*бала що одна, що другий цей м*дак Пєвцов. Робити їм нічого!".

Потім він дав зрозуміти, що вважає всі негативні коментарі на свою адресу тільки спробою пропіаритися на його імені.

"До свого "нуля" додають "одиницю" у вигляді мене і на час стають "десятками". Хто вони такі?! Я згадую про них лише тоді, коли вони згадують мене. Але я їм це прощаю, дозволяю! Діти!" - додав Кіркоров.

Позиція Кіркорова щодо війни в Україні

Відомий російський співак неодноразово публічно хвалив російського диктатора Володимира Путіна. Він не приховує, що підтримує "СВО" (так в Росії називають війну в Україні, - ред). Також путініст заявляв, що не буде залишати свою батьківщину ні за яких обставин.

Нагадаємо, нещодавно Кіркоров на концерті зганьбився з фонограмою.

Також УНІАН писав, що Філіп Кіркоров прямо на концерті відшмагав глядача по обличчю.

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