Ана Чері святкувала 8 березня в колі своїх подружок.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує разом зі своїми подружками. Дівчата сидять на піску в купальниках з анімалістичним принтом. При цьому одна з дівчат вирішила не надягати бюстгальтер, просто прикривши груди руками.

"Будь жінкою, яка надихає інших жінок, надихає інших, будь хорошим другом, будь доброю, будь хороброю, тому що разом ми сильніші. Я вдячна всім прекрасним жінкам в моєму житті. Шлю вам свою любов і підтримку", - підписала фото Чері.

Також вона додала відео, на якому разом зі своїми подружками забігає в море. Цього разу вони наділи різнокольорові купальники.

Хто така Ана Чері:

Ана Чері народилася 16 травня 1986 року в Анахаймі

У 2006 році почала кар'єру фотомоделі

Здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоурокам фітнесу в Instagram

За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram

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Автор: Діана Могилєвич