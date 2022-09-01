Інцидент стався нібито через порушення правил дорожнього руху.

Українська співачка Анастасія Приходько "наїхала" на бійця ЗСУ через правила дорожнього руху. За її словами, військовий ледь не створив аварійну ситуацію на дорозі.

Вона заявила, що боєць ЗСУ, який їхав на Bentley, порушив правила дорожнього руху. На своїй сторінці в Facebook вона опублікувала фото військового і заявила, що він до того ж їй нахамив.

"Дуже хочу знати, хто це! Так грубити, якщо ти ще й не правий, може тільки він! Я розумію, "Бентлі", всі справи, ну треба ж бути людиною", - написала співачка.

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Цією людиною виявився 52-річний психолог Микола Олофінський, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов захищати нашу країну від російських окупантів. Він висловився про цей інцидент у своїх соцмережах.

За словами Миколи, водій "Лексуса", який віз Приходько, посигналив йому на дорозі, на що Олофінський зробив той же жест. Він додав, що опустив скло і уточнив у водія з якою метою він сигналив, але у відповідь отримав лише хамство. У підсумку, коли військовий зрозумів, що нормальної розмови не буде, він закрив вікно і мовчки поїхав.

Крім того, Олофінский був здивований, що у Приходько під час війни є час влаштовувати скандали в мережі.

"Людина, що виїжджала з пішохідної зони, він подумав, що правила дорожнього руху не для нього писали. Щоб він в нас не в'їхав, був зроблений сигнал, на що людина почала сигналити у відповідь і почав рівнятися зі мною і перший почав розмову ! Мені воно було не потрібно, а йому потрібно! А чому така реакція була у людини на попереджувальний сигнал, я не знаю", - відповіла йому співачка.

Крім того, виявилося, що в цей момент Микола їхав на обстеження. Зараз він знаходиться в госпіталі з підозрою на тромб в голові.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько послала на три букви куму з Росії.

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