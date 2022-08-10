Жінки посварилися через різні політичні погляди.

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла, що перестала спілкуватися зі своєю кумою, яка живе в Росії. За словами зірки, вона послала її на три букви, бо жінка намагалася вселити їй свою версію того, що відбувається в Україні.

"Я не спілкуюся з Христиною з 21 квітня. Вона намагалася мені ласкаво щось пояснити, так акуратненько (з приводу війни в Україні, - УНІАН). На що вона була послана на х*й. Я сказала їй: "Коли у тебе буде прозріння, можеш набирати мене і вибачатися"", - сказала Приходько в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Співачка додала, що Христина - це хрещена мама її дочки Нани. Навіть попри те, що дівчата були ліпшими подругами, вони припинили спілкування через різні політичні погляди.

Нагадаємо, раніше співачка Анастасія Приходько була однією з тих артистів, які від початку вторгнення Росії на територію України в 2014 році, почала давати концерти в зоні АТО і підтримувати українських військових.

Вона розповіла, що тоді багато колег вважали її "політизованою і токсичною" і навіть не запрошували на музичні заходи.

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