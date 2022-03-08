Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого.

Український дизайнер Андре Тан перейшов на пошиття спецодягу для українського війська.

Про це він повідомив в Instagram.

Зараз його майстрині у столичному цеху займаються виробництвом теплого одягу з флісу для захисників з Тероборони та ЗСУ.

"Чи могли ми уявити, що компанія ANDRE TAN у 2022 році буде шити бронежилети замість суконь, флісовий одяг замість спідниць, спідню чоловічу білизну замість вишуканого жіночого одягу. Відповідь очевидна. Проте ми пишаємось, що сьогодні робимо саме це! Ми пишаємось нашою командою, котра під обстрілами шиє необхідний одяг для ЗСУ та тероборони. Пишаємось, що є частиною величної історії, яка неодмінно закінчиться перемогою, нашою спільною перемогою!" - йдеться у повідомленні на сторінці дизайнера.

Станом на 7 березня цехи Андре Тана відшили понад тисячу флісових кофт, стільки ж штанів, понад 2 тисячі спідньої білизни, понад тисячу теплих жилетів і півтисячі спальних мішків.

Наразі дизайнер кидає всі зусилля на пошиття бронежилетів.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Путін, намагаючись виправдати агресію, заявляв, що розпочинає "військову операцію" з "денацифікації" і "демілітаризації" України.

За 11 діб бойових дій Збройні сили України знищили понад 11 тисяч російських загарбників і сотні одиниць ворожої військової техніки.

Через провал у боях з ЗСУ росіяни перейшли до терору цивільних, щоденно бомбардуючи житлові райони і вбиваючи мирних мешканців.

Крім того, російська армія блокує "зелені коридори" для евакуації людей, провокуючи гуманітарну кризу у тимчасово захоплених населених пунктах.

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