Артист зізнався, що його самопочуття тільки зараз почало поліпшуватися.

Навколо українського артиста Андрія Данилка давно ходять чутки, що він хворий. А все тому що він зупинив свою активну концертну діяльність під псевдонімом Вєрки Сердючки.

В інтерв'ю Катерині Гордєєвій він зізнався, що божевільний графік виступів і таке навантаження, яке було у нього, призвели до неприємних наслідків.

"Я себе дуже запустив. Всі ці гастролі, скачки, коли ти в юному віці, ще проходять, а потім..." - зізнався Данилко.

Він додав, що у нього стався гормональний збій, і тільки зараз він починає ставати "людиною". Крім того, зараз Андрій Данилко дуже схуд.

Варто відзначити, що поступово він повертається до звичного життя. Артист виступає на благодійних концертах на підтримку України.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко згадав, як батько-тиран бив його маму. Знаменитість поділився, що одного разу батько і на нього підняв руку, але потім вибачався.

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