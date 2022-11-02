Маленький Андрій часто дзвонив в поліцію.

Український артист Андрій Данилко згадав батька-тирана, який у стані алкогольного сп'яніння піднімав руку на його маму. Через це маленькому Андрію часто доводилося дзвонити в поліцію.

Знаменитість поділився, що одного разу батько і на нього підняв руку, але потім вибачався.

"Тато влаштовував вечірні концерти після півночі, коли випив. Я завжди боявся цього звуку (стуку, - УНІАН) у вікно. Це означає - тато. "Свєт, давай побєсєдуєм". Ось це слово "давай побєсєдуєм"... Я розумів, що зараз мені ще хвилину полежати, а потім я підриваюся з розкладного ліжка, звідти дістаю маленький стільчик і біжу до таксофону, 02: "Виїжджайте, Рози Люксембург, 57, квартира 11". Ось це я вивчив", - розповів Данилко в інтерв'ю Катерині Гордєєвій.

Він додав, що у нього ніколи не було хорошого прикладу сім'ї. Напевно тому він не зміг створити свою.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко розсекретив, чому досі не одружений. Він сказав, що вже розуміє, що сім'ї у нього не буде, тому не париться.

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