За його словами, оцінювати учасників повинні люди, які мають відношення до конкурсу.

Український музикант Андрій Данилко, який п'ять років перебував у складі журі Нацвідбору на Євробачення, розповів, що цього року відмовився від участі в конкурсі.

За його словами, потрібна певна змінюваність. До того ж він не хотів брати участь у скандалах, таких як були з Аліною Паш і групою Kalush Orchestra.

Нагадаємо, минулого року на Нацвідборі перемогла Аліна Паш, але пізніше з'ясувалося, що вона виступала в незаконно анексованому Криму. Тому було прийнято рішення, що на Євробачення поїде Kalush Orchestra.

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Також Данилко висловився і про склад журі цього року. Українці самі голосували за членів журі, однак після результатів вони були обурені тим, що за суддівським столом опиняться Тарас Тополя і Юлія Саніна - артисти, які не мають відношення до конкурсу.

"Мені б хотілося, щоб в журі були люди, які мають до нього відношення. Зараз вони посидять в суддівських кріслах і будуть причетні", - уточнив Данилко в коментарі УНІАН.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко висловився про Нацвідбір на Євробачення-2023 і заявив, що не почув хітів серед пісень усіх фіналістів.

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