Артист видав гнівну промову в соцмережах.

Лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич на початку повномасштабного російського вторгнення виїхав з країни-агресора до Ізраїлю. Там він живе вже майже два роки.

Останнім часом він не згадує про батьківщину і нічого не пише в своїх соцмережах, проте пропагандисти намагаються його якомога болючіше "вколоти". Макаревич втомився це терпіти і вирішив відповісти всім росіянам на закиди і брехливі новини про себе.

На своїй сторінці в Facebook він написав, що не планує повертатися в Росію, а також йому нецікаво стежити за життям росіян.

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"Ось дивно: виїхав з Росії майже два роки тому. Вже дуже давно нічого ні про Росію, ні про її громадян не пишу (нецікаво), про повернення не заїкався і не збираюся, і взагалі зайнятий своїм життям і своїми справами. Ні ж - дня не проходить, щоб не летіла в мою сторону якась какашка - то я голодую, то знову когось образив, то попросився назад, то раптом помер. Від**біться вже, справді", - написав Макаревич.

Крім того, він нагадав шанувальникам про свій статус "іноагента" в Росії за підтримку України.

Нагадаємо, раніше Макаревич обложив російського журналіста за питання про Україну.

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