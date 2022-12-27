Телеведучий назвав загарбників "тимчасовими квартирантами", але запевнив, що ми обов'язково повернемо собі місто і все відбудуємо.

Відомий телеведучий Андрій Бєдняков, який народився і виріс в Маріуполі, розповів, що окупанти хочуть знищити знакове для багатьох городян місце - будинок з годинником.

Зірка шоу "Орел і решка" згадав, що в юності зустрічався зі своїми друзями саме під годинником. Це місце було місцем зустрічі для сотень тисяч людей, а сьогодні загарбники хочуть зрівняти його з землею.

"Це самий центр Маріуполя. Легендарний (для маріупольців) будинок з годинником. Пам'ятаю, як маленьким приїжджав в центр, стояв і дивився на годинник. Потім, коли подорослішали, часто призначали зустріч з друзями "під часами", щоб потім йти гуляти або на "штуку", а тому в парк", - згадав телеведучий Бєдняков.

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Він звернувся до підписників з проханням не втрачати віру в те, що незабаром Маріуполь знову повернеться під контроль України, а всі руйнування, які створила армія окупанта, неодмінно будуть відновлені:

"Вчора тимчасові "квартиранти" Маріуполя почали зносити їх під чисту. Як би не намагалися зупинити годинник нашого міста, ми все одно принесемо нові батарейки і їх перезаведемо".

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков показав на прикладі одного будинку, як росіяни намагаються здаватися хорошими. Він опублікував знімок багатоповерхівки, на якій раніше красувався мурал з дівчинкою і ведмедиком.

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