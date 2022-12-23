Телеведучий каже, що урочисті відкриття наспіх побудованих окупантами дитячих майданчиків та інших об'єктів в Маріуполі - це всього лише пропагандистський хід для того, щоб пустити пил в очі і показати себе в кращому світлі.

Телеведучий Андрій Бєдняков родом з Маріуполя відповів підписникам, які думають, що Росія "відбудовує" розбите місто. Він порівняв окупанта з ґвалтівником, який спочатку б'є свою дружину, а потім купує їй дорогі туфлі, щоб на публіку здаватися турботливим і добрим. Яскраве пояснення шоумен опублікував у своєму Instagram-блозі:

"Коли вони виходять на вулицю, всі сусіди кажуть: "Подивіться на ці черевики. Які гарні. Ось це чоловік! Як дружину любить. От би мені такого". З Маріуполем така ситуація. Тільки там чоловік ще й патчі під очі купив. Тільки не тому, що хоче, щоб обличчя у його коханої завжди було молодим. А щоб синці і порізи під очима приховати. Приховати сліди злочинів і створити картинку для бабок під під'їздом".

В якості ілюстрації Андрій Бєдняков опублікував фото одного з багатоквартирних будинків Маріуполя. Раніше там красувався мурал з дівчинкою і ведмедем, але загарбники замалювали його і зобразили напис "Санкт-Петербург – Маріуполю" на тлі прапора Росії.

Відео дня

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков показав довоєнний Маріуполь у новорічній ілюмінації.

Також УНІАН писав, що Бєдняков показав, як у центрі окупованого Маріуполя гучно співають гімн України.

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