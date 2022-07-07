Завдяки цьому на потреби України вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень.

Зірка шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков, який народився в Маріуполі, провів благодійний аукціон. На ньому він розіграв рукавички боксера Олександра Усика з автографом спортсмена. Про це повідомляється в Instagram-профілі "Нового каналу".

"У розіграші взяло участь 210 осіб, серед яких рандомно обрали переможця. Всього під час розіграшу було зібрано 191 тисяча 637 гривень. Ці гроші підуть на гуманітарну допомогу людям з Харкова", - повідомляється в публікації.

"Я дуже вдячний за те, що ви робите! Продовжуємо допомагати один одному. Це найголовніше зараз. Війна не закінчилася. Люди, на жаль, продовжують страждати", - констатував Андрій Бєдняков.

Відомо, що дівчина Олена, яка виграла рукавички українського чемпіона, брала участь мало не в кожному аукціоні, який влаштовував Андрій Бєдняков. У цьому розіграші вона пожертвувала 50 доларів.

Нагадаємо, Бєдняков звернувся до зірок, які мовчать про війну через кар'єру у РФ. У своєму висловлюванні він згадав опальну Регіну Тодоренко.

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