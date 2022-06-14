У своєму висловлюванні він згадав опальну Регіну Тодоренко.

Шоумен і телеведучий Андрій Бєдняков прокоментував поведінку українських зірок, які працюють і живуть в Росії, і на тлі цього мовчать про ті звірства, що відбуваються в Україні. Чоловік запевняє - від таких артистів, як Регіна Тодоренко, не варто було чекати нічого іншого. Свою думку він озвучив в інтерв'ю з Дмитром Гордоном.

"Найбільша проблема - це те, що все це мусолять. Значить очікували від них чогось іншого. Я зараз не буду говорити про Жанну Бадоєвої, з нею у мене було все нормально завжди, вона виставляла якісь пости, наскільки я знаю. Але від Регіни Тодоренко я не очікував нічого, тому я так сильно не засмутився", - сказав уродженець Маріуполя.

Бєдняков зізнався, що його приємно здивував Коля Серга, який пішов в тероборону практично відразу після повномасштабного вторгнення. Про таких, як він потрібно говорити, а про мовчунів - забути, вважає Андрій.

Він також зазначив, що зараз потрібно продовжувати з усіх можливих джерел говорити про звірства російських окупантів.

"Про це потрібно кричати, щоб там розуміли, що тут дійсно війна. А не коли ти сидиш, виставляєш якісь stories про гардероб свій, коли у тебе в країні вбивають дітей, гвалтують жінок, людей похилого віку. Люди, які в іншу країну тікають в одних кросівках пішки... Чоловік, який з собакою з Маріуполя йшов пішки в Запоріжжя... Як можна мовчати в цій ситуації? У ж*пу засуньте собі ці гроші", - висловився Андрій Бєдняков на адресу артистів-мовчунів.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков розповів, як поховали його маму.

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