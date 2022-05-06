Мама телеведучого давно хворіла і останні дні життя була в комі.

Зірка "Орла і Решки" Андрій Бєдняков розповів, що останні дні життя його мама провела в комі. Вона давно хворіла, тому за нею дивилися доглядальниці. Цим телеведучий поділився в інтерв'ю Славі Дьоміну і уточнив, що з матір'ю він давно не спілкувався.

"Про це ніхто не знав. Мама хворіла, і коли вона вже сама не могла нічого робити, з нею були доглядальниці. І коли вже почалося це все (повномасштабна війна в Україні, - ред), вона одній з доглядальниць сказала, що все, це кінець. Це останні мамині слова, які я почув від людей", - сказав Бєдняков.

Андрій не зміг попрощатися зі своєю мамою, оскільки вона померла в повністю заблокованому окупантами Маріуполі. В інтерв'ю Бєдняков згадав також про батька, який пішов з життя ще в 2012 році. Чоловік уточнив, що тоді він став дорослішим і мудрішим. А після смерті мами став ще й самотнім.

"Ти стаєш самотнім. Тому що ти потрібен найбільше своїм батькам. Так, є родичі, дружина, діти, брати, сестри, але ніхто тебе не любить так, як твої мама і тато. Тому я десь став самотнім", - резюмував телеведучий.

Нагадаємо, модель і співачка Даша Астаф'єва жорстко обматюкала коміка-путініста Сабурова.

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