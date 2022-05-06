Модель і співачка емоційно звернулася до артиста, який не підтримав Україну.

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва звернулася до коміка Нурлана Сабурова, який пожартував на своєму концерті над активісткою, що привертає увагу до війни в Україні. Дівчина вийшла на сцену в білій сукні з плямами у вигляді крові, а той запитав: "У тебе що, місячні?". В інтерв'ю YouTube-каналу ISLND TV Даша не стримувала емоцій, говорячи про Сабурова.

"Сабуров ти ху*ло Їб*не. Я буду тебе п*здить особисто і буду отримувати від цього величезне задоволення", - сказала Даша Астаф'єва, нервово вдаривши кілька разів рукою по столу.

Нагадаємо, після невдалих жартів коміка, в Нью-Йорку перед концертом "путінського клоуна" Сабурова українці влаштували акцію протесту.

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