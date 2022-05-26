Через суд шоумен хоче довести, що не бив дружину.

Блогер Юлія Леус розповіла, що отримала від екс-чоловіка і шоумена Андрія Джеджули повістку до суду. Так він вирішив довести, що не піднімав руку на неї, будучи в шлюбі. І всі звинувачення в знущаннях - брехня. Про це Леус розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

"Ось такий він підла людина. Він же на мене подав до суду, відстоює честь і гідність. Нещодавно прийшла повістка, що 8 або 9 червня мені до суду. Які у людини честь і гідність, якщо він у війну на мене до суду подає?",- поділилася Юлія Леус.

Вона уточнила, що, згідно з повісткою, їй потрібно їхати до Києва, щоб бути на суді. Однак зараз вона перебуває у Хмельницькому, де переховується від війни з однорічною донькою.

"Минулого року я давала інтерв'ю, і він хоче так довести всім, що в інтерв'ю я говорила неправду. Довести, що він нібито мене не бив, не знущався, що він дуже добра людина, а я в ковід з маленькою дитиною просто так втекла на вулицю від нього", - прокоментувала Юлія.

Відзначимо, що в тому інтерв'ю Леус також зазначила, що Андрій Джеджула підмішував їй наркотичні речовини.

Нагадаємо, Юлія Леус розповіла правду про стосунки з Джеджулою і назвала його "зрадником з великої літери".

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