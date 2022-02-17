У 2021 році пару бурхливо обговорювали через розлучення.

Андрій Джеджула і Юлія Леус познайомилися на весіллі спільних друзів в 2016 році. Тоді ніхто і подумати не міг, що через рік пара зіграє весілля. Довгий час пару вважали зразковою. Зараз Юля не заперечує - з самого початку стосунків так і було.

"Перший час було добре, а потім воно якось поступово так ставало... якось непомітно то одне, то інше, і я почала звикати до того, що так треба",-розповіла Леус.

Перші конфлікти нібито виникали через старшої дочки Юлії Ангеліни, якій зараз 19. Андрій її нібито не вподобав, і всіляко намагався це показати у вигляді образ і принижень.

"Коли дочка приїхала, повністю все перейшло на мене", - поскаржилася Юлія.

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Саме через це в 2019 році Юлія подала на розлучення. Через півроку після розлучення Леус вирішила дати колишньому шанс.

"Мізків не було, ось що сталося. Тому що подумала, що люди змінюються. Навіть дочка мені сказала, що він змінився і став доглядати як з самого початку", - розповіла блогерка.

Цукерково-букетний період знову призвів до того, що пара вступила в шлюб. Незабаром Юлія завагітніла. Правда, нічого хорошого про цей період не може згадати - каже, терпіла крики чоловіка і його образи.

Повторно історія з конфліктами Леус і Джеджули спливла на останніх місяцях вагітності, коли Юля потрапила в лікарню з нервовим зривом. Нібито вона перенервувала, бо приревнувала чоловіка до Каменських через спільне фото. Але це була тільки версія Андрія.

"Я навіть не бачила цих фото. Він бреше постійно. Він мене штовхав, плював в обличчя, при цьому ображаючи і знімаючи. Він кидав на землю, міг за волосся взяти і ось так кинути вниз. Найжахливіше - це те, що я дивлюся в очі, а людина просто отримує від цього задоволення", - розповіла Леус.

Тим не менш, Джеджула заявив, що це він був жертвою. Мовляв, Юля напивалася, ображала його і постійно сварилася.

Після народження дочки Аделіни подружжя зрозуміли, що далі разом бути не зможуть. Зараз, за словами Юлії, Андрій приїжджає і бере дитину на кілька днів на тиждень, але через загули і роботи часто про це забуває.

Нагадавши, Джеджула зізнався в програмі "ВІПи і топи", що колись був головою клубу незайманих, який сам і створив.

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