Спортсмен не виключає, що вдасться до послуг сурогатної матері.

Фрідайвер і учасник другого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Хветкевич заговорив про поповнення. Вони з коханим, колумбійцем Філіпе вже думають про дітей.

"Думаємо і про сурогатне материнство. Хочемо дітей. Але і про усиновлення говорили", - сказав Хветкевич в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Варто відзначити, що зараз закохані готуються до весілля. Хветкевич поділився, що Філіпе зробив йому пропозицію ще в 2021 році, але тоді він відмовився, бо був не готовий до серйозних стосунків і сім'ї.

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А після участі в "Холостячці" він зрозумів, що вже хоче створити свій осередок суспільства. Тому сам зважився запропонувати Феліпі руку і серце. Чоловік, звичайно ж, погодився.

Також фрідайвер розповів, що дізнався про свою бісексуальність ще в 10-річному віці. Але тоді вітчим не схвалив його захоплення чоловіками, тому він був змушений приховувати це. І тільки в більш зрілому віці він розкрив всі карти перед родичами, і вони нарешті його підтримали.

Нагадаємо, раніше Андрій Хветкевич після камінг-ауту зізнався, хто йому подобався з чоловіків на "Холостячці".

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