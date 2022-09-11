У нього було два фаворити - Роман Свечкоренко і Діма Шевченко.

Учасник другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Хветкевич розповів, що на проекті було кілька чоловіків, до яких він відчував симпатію. Серед своїх фаворитів він виділив психолога Романа Свечкоренка і спортсмена Дмитра Шевченка, якого Злата Огнєвіч відправила додому у фіналі проекту.

При цьому Хветкевич уточнив, що двоє цих чоловіків є гетеросексуалами, тому в будь-якому випадку у них нічого б не вийшло.

"Насправді мені подобалося двоє чоловіків. Це Рома Свечкоренко, він дійсно дуже красивий. І Діма Шевченко. Він дуже мужній, класний такий. Але вони обидва гетеросексуали. Ніякі ні бі, ні геї. Я це знаю на 100%", - сказав Хветкевич в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Він додав, що насправді є не геєм, а бісексуалом. Також Хветкевич зізнався, що зрозумів це ще до участі в "Холостячці". Виявляється, що вже тоді він зустрічався зі своїм коханим Феліпе, але одного разу між ними пробігла чорна кішка і вони розлучилися.

Саме ця ситуація і спонукала Хветкевича піти на романтичне реаліті-шоу "Холостячка". Але побудувати стосунки зі Златою у нього не вийшло. За крок до фіналу він поїхав додому. Пізніше йому вдалося налагодити стосунки з Феліпе, і зовсім недавно він здійснив камінг-аут.

Нагадаємо, раніше Хветкевич, який раніше шокував камінг-аутом, розповів про реакцію мами на його заручини з чоловіком.

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