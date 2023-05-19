Артист давно виступив проти війни і відмовився від кар'єри в Росії.

Лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, який підтримав Україну, жорстко висловився про росіян. В інтерв'ю з Тетяною Лазарєвою він згадав опитування в одному з пропагандистських ЗМІ, де у читачів запитували про те, чи готові вони будуть бачити Макаревича знову.

Серед варіантів було: "Ні, не готові","Так, якщо він вибачиться". Але Макаревич підкреслив, що він сам не готовий їхати з виступами для тих, хто є прихильником кровожерливої путінської війни.

Музикант додав, що зараз він веде успішну концертну діяльність за кордоном, і йому нічого не заважає розвиватися і дарувати свою творчість цінителям по всьому світу.

Відео дня

"По-перше, я люблю концерти. По-друге це цікаво, по-третє потрібно ж заробляти якось. Нічого не змінилося. Просто я більше не відчуваю того смороду, який поширений в Росії", - сказав Андрій Макаревич.

Артист висловив надію на те, що колись це "підтявкуюче г*мно" (росіяни,-ред) зміниться.

"Лопне ця влада. Це все питання часу, як каже наш президент. І це все підтявкуюче г*мно затихне", - зазначив лідер групи "Машина часу".

Нагадаємо, дружина Андрія Макаревича розповіла, чому не хоче для сина паспорт РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: