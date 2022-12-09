Сам Макаревич після повномасштабного вторгнення РФ в Україну неодноразово говорив про те, що засуджує війну. Також він регулярно розповідає своїм шанувальникам про те, як саме влада зомбує росіян.

Четверта дружина Андрія Макаревича Ейнат Кляйн - киянка. Однак багато років вона живе і працює в Ізраїлі, куди поїхали багато російських зірок, незгодних з путінським режимом.

Наприклад, її чоловік Андрій Макаревич, який був визнаний іноагентом за антивоєнні висловлювання і засудження політики РФ. Після 24 лютого він підтримав Україну.

Зараз Ейнат Кляйн у своєму блозі зазначила, що їх з Андрієм 8-місячний син не отримуватиме російські документи. І з кожним днем вона все більше переконується в правильності свого рішення - виїхати з Росії і обірвати всі зв'язки з країною-терористом.

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"Новини з Мордора все більш і більш страшні. Запит на 9 років колонії для Яшина (російський політв'язень, - ред.). Впевнена, дадуть, на жаль, майже максимум. Арешти за держзраду і фейки про "другу армію світу". Тотальна заборона ЛГБТ в будь-яких формах. Чекаю, коли повернуть примусову стерилізацію. Перегорнувши в голові свій фб зрозуміла, що, будь я громадянкою Росії, заробила б вже на довічне, а так мені загрожує лише депортація. Хтось, пам'ятаю, все дивувався, що ж я не бажаю собі і Ейтану паспорт РФ. Та ось тому (крім почуття огиди)", - написала дружина Андрія Макаревича.

Нагадаємо, раніше дружина Макаревича родом з Ізраїлю перейшла на українську мову. Ейнат Кляйн впевнена, що у війні переможе саме Україна.

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