Лідер групи "Машина времени" підтримує Україну з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ.

Соліст російського рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, який активно підтримує Україну і намагається розповісти правду про вбивчу війну, розв'язану РФ, висміяв кремлівські новини про обстріл зоопарку на Харківщині.

У себе в Telegram-каналі він написав: "у Харкові роз*ерачили унікальний зоопарк. Чи то спецоперація зі звільнення тварин, чи то нацисти-наркомани самі все розбомбили".

Зазначимо, у перший день повномасштабної війни окупанти обстріляли Екопарк у Харкові. Власник Олександр Фельдман повідомив, що через обстріли окупантів шестеро працівників і волонтерів загинули.

Нагадаємо, Макаревич і Пугачова, які засудили війну в Україні, зустрілися в Ізраїлі.

Вас також можуть зацікавити новини: