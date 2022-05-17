Артисти показали рідкісне спільне фото.

Російські артисти Андрій Макаревич і Алла Пугачова разом зі своїми сім'ями переїхали до Ізраїлю в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Через понад два місяці війни в Україні, вони таки зустрілися в Ізраїлі і навіть зробили спільне фото. До слова, на знімку так само присутній лідер групи "Акваріум" Борис Гребенщиков.

"Правда рідкісна компанія? Це СловоНово!"- підписав фото Макаревич у своєму Telegram-каналі.

Такий же знімок з'явився і на сторінці шоумена Максима Галкіна, який всіляко засуджує війну в Україні і критикує уряд РФ.

"Три зірки - три світлих повісті", - додав Галкін.

Нагадаємо, раніше Макаревич відрікся від російського громадянства для новонародженого сина.

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