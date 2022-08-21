Весілля відбулося 20 серпня. На церемонію прийшли друзі і родичі пари.

Український шоумен Андрій Рибак одружився зі своєю коханою Аліною, з якою у нього була дуже непроста історія кохання.

Відомо, що Рибак познайомився з Аліною ще до участі в проекті "Холостячка". Тоді він сказав головній героїні Ксенії Мішиній, що у нього є дівчина, але у них не настільки серйозні стосунки. Тому він зважився прийти на проект, щоб підкорити серце актриси.

На романтичному реаліті Рибак красиво залицявся до Мішиною і навіть неодноразово зізнавався їй у коханні. Але Ксенія перед фіналом вирішила попрощатися з Андрієм, бо відчувала, що він щось від неї приховує.

Після завершення проекту шоумен заявив, що Аліна весь цей час чекала на його повернення. Тому вони вирішили возз'єднатися. Вчора, 20 серпня, вони зіграли весілля.

Андрій з'явився на церемонії в чорному костюмі і білій сорочці, а Аліна вибрала лаконічну білу сукню з відкритою спиною. Дівчина вирішила не надягати фату, а просто зробила стильну укладку.

На весілля прийшли друзі і родичі пари. Також серед гостей були й інші учасники проекту "Холостячка".

Нагадаємо, учасник другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Хветкевич поділився радісною новиною. Він знайшов своє кохання, а його обранцем став колумбієць.

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