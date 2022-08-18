Андрій Хветкевич освідчився своєму коханому.

Учасник другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Хветкевич поділився радісною новиною. Він знайшов своє кохання, а його обранцем став колумбієць.

"Довгий час я керувався стереотипами і був не чесний перед собою. Протягом останнього року я багато думав і роздумував над собою, і, нарешті, я готовий поділитися з усіма вами своєю правдою. Я знаю, що ви любите мене, і я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Я знаю, що у вас можуть бути питання (бо у мене точно були). У будь-якому випадку, я такий який є, і я вчуся приймати і любити себе. Нещодавно він сказав "Так", і сьогодні ми їдемо в невелику відпустку в Європу, щоб відсвяткувати наші заручини і його день народження", - написав Андрій на своїй сторінці в Instagram.

Варто відзначити, що від Хветкевича в соціальній мережі відписалися понад 100 тисяч людей. Причиною тому стала новина про його нетрадиційну орієнтацію.

При цьому його привітала головна героїня другого сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч. Вона висловила радість тому, що Андрій знайшов своє кохання і побажала йому щастя.

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