З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну оскароносна актриса Анджеліна Джолі висловила свою підтримку українцям. Попри постійні обстріли міст, вона не побоялася приїхати сюди за власною ініціативою. Зараз зірка світового рівня продовжує висвітлювати тему війни в Україні.
У своєму багатомільйонному Instagram-блозі Джолі опублікувала пост, в якому зазначила - майже дві третини дітей України вимушено переміщені через агресію РФ. Росія з 24 лютого 2022 року вбила мінімум 277 дітей і ще 456 поранила.
"Найбільші наслідки війни несуть діти. У всьому світі діти складають 30% населення. Також діти складають 41% всіх вимушених переселенців", - зазначила зірка Голлівуду.
Нагадаємо, Анджеліні Джолі у Львові довелося тікати до бомбосховища.
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