Актрисі довелося бігти в укриття через повітряну тривогу.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі приїхала до Львова, де разом з натовпом була змушена тікати в укриття через повітряну сирену.

Під час її візиту на вокзал в місті почала звучати сирена, оскільки була загроза ракетного удару. Волонтери одразу ж запропонували Джолі пройти в більш безпечне місце. Так, вона разом з натовпом людей бігла в бомбосховище.

По дорозі волонтери уточнили, чи все в порядку з Джолі, на що вона відповіла, що їй не страшно, і все добре.

Зазначимо, Анджеліна Джолі з першого дня вторгнення Росії в Україну засуджує війну. Більш того, вона неодноразово зустрічалася з дітьми, які постраждали від війни, а також хворими на онкологію.

Крім того, актриса неодноразово висловлювала слова підтримки на адресу України і влади.

Нагадаємо, раніше Джолі показала світу фото вагітної українки, загиблої через обстріл пологового будинку в Маріуполі.

Вас також можуть зацікавити новини: