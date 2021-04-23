Вони почали співпрацю під час запису пісні "Поверни мені мою любов" у 2007 році.

Співачка Ані Лорак розповіла про те, в яких стосунках перебувала з музичним продюсером Костянтином Меладзе.

Читайте такожТілль Ліндеманн заспівав радянську пісню "Любимый город" російською мовоюПро це вона розповіла в російській передачі "Судьба человека".

Вони почали співпрацю під час запису пісні "Поверни мені мою любов" у 2007 році.

У них стався конфлікт, після якого продюсер перестав відповідати на дзвінки Лорак.

"Я думаю, десь Костя відчував до мене симпатію. Будь я іншою людиною, можливо моє життя пішло б по злітній смузі. Але я завжди була людиною з гідністю, зі своїми поняттями. Це, напевно, з інтернату. І той шлях розвитку, який він мені пропонував, мені не підійшов. У якийсь момент він мені сказав: "Ти знаєш, тобі ніхто не потрібен. Ти самостійна особистість, ти повинна сама". Далі він просто обірвав всі трубки телефону і заборонив всім знайомим зі мною спілкуватися. Тому що я не прийняла умови його роботи", - розповіла співачка.

На уточнювальне питання про те, які саме умови їй поставив Меладзе, Лорак сказала, що не хоче про це говорити.

"Вони перебували в особистій площині. Але ми дорослі люди, ми розуміємо все. Цей момент: "на що ти готовий піти в житті заради популярності і так далі". Ті умови, які він пропонував всім своїм артистам і вони були готові, а я не готова", - сказала Лорак.

Ведучий передачі "Судьба человека" Борис Корчевніков внесений в "Миротворець". Йому офіційно заборонено в'їзд в Україну через журналістську діяльність, спрямовану на пропаганду війни проти України.

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Автор: Людмила Жерновська