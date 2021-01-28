Лорак показала ніжки / instagram.com/anilorak
Українська співачка, яка останні кілька років підкорює московських глядачів, Ані Лорак опублікувала в Instagram нову світлину.
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На знімку Кароліна позує, сидячи в кріслі. Вона одягла довгий махровий халатик і капці. При цьому видно її довгі ніжки.
"Щовечора обов'язково знаходжу час, щоб побути наодинці з думками і проаналізувати всі події за день", - підписала фото співачка.
Фанати оцінили такий знімок співачки: "Яка ж лялечка", "Неймовірна", "Така красива".
Лорак показала ніжки / instagram.com/anilorak
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