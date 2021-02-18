Співачка анонсувала прем'єру нової пісні.

Українська співачка Ані Лорак, яка вже кілька років підкорює Російську Федерацію, опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото зірка позує в чорній довгій комбінації зі вставками з мережива. При цьому Лорак вибрала досить пікантну локацію для такої фотосесії - ліжко.

Таким знімком Ані анонсувала вихід нової пісні, але подробиці вона не розкрила.

"Кохання - це таїнство двох душ. Скоро те, чого ви так довго чекали", - підписала фото співачка.

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Автор: Діана Могилєвич