На пальці співачки помітили обручку.

Опальна співачка Ані Лорак зовсім недавно повідомила, що перебуває у стосунках з інструктуром з йоги Ісааком Віджраку, а зараз шанувальники помітили на її пальці обручку.

Так, Лорак показала відео зі студії звукозапису. У момент виконання пісні вона жестикулювала руками, в результаті чого і засвітила прикрасу.

Поки ні співачка, ні її коханий не коментують цю інформацію. Однак варто відзначити, що раніше Лорак не носила ювелірну прикрасу на безіменному пальці правої руки.

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Стосунки Ані Лорак та Ісаака Віджраку

Вони познайомилися на Ібіці, де Лорак шукала шлях до себе. Вже через кілька днів після знайомства вони зрозуміли, що хочуть бути разом. Співачку не зупинило навіть те, що Ісаак був одружений і виховував двох дітей.

Крім того, вони публікують кадри з відпочинків і кажуть, що це найкращі їхні спогади. Лорак же неодноразово писала в соцмережах і говорила в інтерв'ю, що відчуває себе щасливою. На даний момент співачка продовжує будувати своє особисте життя, записувати нові пісні і виступати в Росії, поки країна-агресор бомбить її рідну Україну.

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