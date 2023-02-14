Раніше зрадниця позиціонувала цього чоловіка як "духовного вчителя", але сьогодні офіційно розсекретила стосунки з ним.

Зрадниця Ані Лорак розсекретила свого коханого. Звуть чоловіка Ісаак Віджраку. Судячи з його профілю в Instagram, він - "експерт з холістичного оздоровлення, філософ, творець позитивної карми".

Представити свою другу половинку зрадила Україну артистка вирішила на честь Дня Святого Валентина.

"Блаженна любов, яка стукає у твої двері, коли ти найменше очікуєш цього. Давай святкувати кожну секунду ... Моя любов", - написала Лорак в описі під фотографіями з Ісааком.

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Що відомо про нового бойфренда Лорак

УНІАН проаналізував соціальні мережі чоловіка. У його блогах можна знайти інформацію про те, що він проживає на Ібіці. Ще недавно він публікував щасливі знімки з дружиною і дітьми, а вже сьогодні обіймається з Лорак.

Деякі російські ЗМІ повідомили, що Віджраку досі одружений і виховує двох дітей, а Лорак - розлучниця, яка вкрала чоловіка з сім'ї.

Відомо, що у Віджраку є ще й старша дочка. Знімки з нею він також нерідко публікує у своєму блозі. Очевидно, у них хороші стосунки.

"Вдячна життю за найпрекрасніший подарунок, який у мене є - мою дочку", - написав Ісаак Віджраку під знімком з дівчинкою.

Зазначимо, у січні 2023 року Лорак опублікувала у своєму блозі кадри, на які потрапив Віджраку. Тоді артистка повідомила, що на її шанувальників чекає "початок чогось нового". Багато хто припустив, що йдеться про зйомки кліпу, в якому міг би з'явитися чоловік, оскільки раніше він пробував сили в кіно в якості актора і постановника трюків. За його плечима незначні ролі в п'яти серіалах.

Крім того, Ісаак - модель. У 2002 році він переміг у конкурсі краси "Містер Іспанія".

Нагадаємо, як живе колишній чоловік Ані Лорак, який допомагає українській армії.

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