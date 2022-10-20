Опальна співачка Ані Лорак випустила нову російськомовну пісню, поки РФ бомбить українські міста. Мабуть, знаменитість зовсім не хвилює війна в рідній Україні.
Так, у своїх соцмережах зірка оприлюднила тизер до нової пісні "Лабіринти". Користувачі мережі не схвалили такий вчинок Лорак і, звичайно, написали їй про це в коментарях.
Реакція мережі на вчинок Ані Лорак
- "Ані Лорак зрадила Україну"
- "Немає слів. В її країні війна, а у неї прем'єра пісні"
- "Від вас тільки розчарування"
- "Загубилася? Не можеш знайти батьківщину?"
- "Розчарування всієї України, ніколи не пробачимо мовчання про війну, розпочату Росією в нашій Україні. Ми - мирна країна, нам чужого не потрібно, свого не віддамо"
- "Ви вважаєте себе людиною? Ви ніщо. В Україні щодня і вночі гинуть діти. До пори до часу я вас поважав, а тепер зневажаю. Думаю ні ваші батьки, ні брат вами не пишаються"
Ані Лорак: позиція щодо війни
Співачка Ані Лорак довгий час мовчала про війну в Україні. Пізніше вона таки зважилася обмовитися про це в своїх соціальних мережах, але ніякої конкретики. Зірка зробила пост про те, що вона "поза політикою", і "несе любов людям через музику".
І якщо довгий час Лорак ховалася від громадськості, то зараз вона відкрито повернулася в Росію.