Співачка анонсувала прем'єру пісні, поки в Україні йде повномасштабна війна.

Опальна співачка Ані Лорак випустила нову російськомовну пісню, поки РФ бомбить українські міста. Мабуть, знаменитість зовсім не хвилює війна в рідній Україні.

Так, у своїх соцмережах зірка оприлюднила тизер до нової пісні "Лабіринти". Користувачі мережі не схвалили такий вчинок Лорак і, звичайно, написали їй про це в коментарях.

Реакція мережі на вчинок Ані Лорак

"Ані Лорак зрадила Україну"

"Немає слів. В її країні війна, а у неї прем'єра пісні"

"Від вас тільки розчарування"

"Загубилася? Не можеш знайти батьківщину?"

"Розчарування всієї України, ніколи не пробачимо мовчання про війну, розпочату Росією в нашій Україні. Ми - мирна країна, нам чужого не потрібно, свого не віддамо"

"Ви вважаєте себе людиною? Ви ніщо. В Україні щодня і вночі гинуть діти. До пори до часу я вас поважав, а тепер зневажаю. Думаю ні ваші батьки, ні брат вами не пишаються"

Ані Лорак: позиція щодо війни

Співачка Ані Лорак довгий час мовчала про війну в Україні. Пізніше вона таки зважилася обмовитися про це в своїх соціальних мережах, але ніякої конкретики. Зірка зробила пост про те, що вона "поза політикою", і "несе любов людям через музику".

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І якщо довгий час Лорак ховалася від громадськості, то зараз вона відкрито повернулася в Росію.

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