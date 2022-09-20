Зазначимо, що в Instagram Кароліна закрила коментарі, а ось у Facebook - ні.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України зрадниця Ані Лорак вирішила видалити свою сторінку в Instagram, адже її там критикували за мовчання з приводу агресії Росії. І ось через півроку вона знову з'явилася в соцмережах і відзначилася "порожнім" постом - в ньому ні слова засудження злочинних дій Кремля.

"Діва" живе і виступає в РФ, вона боїться втратити свій заробіток. А за кордоном її концерти скасовують через її мовчазну позицію щодо війни.

"Я заплющую очі та подумки обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце переповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена - моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям з вами. Я співаю, поки мої пісні стосуються вашої душі", - написала Лорак в Instagram та Facebook.

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Зазначимо, що в інста-мережі Кароліна закрила коментарі, а ось у Facebook - ні. І в останній соцмережі користувачів вже не зупинити: вони не стримують себе у коментарях.

"Їй все одно, вона думає про свою ж*пу", "Не буде їй ніколи вибачення!", "Тепер вона стала ізгоєм! Може, варто подумати не тільки про свою персону, а подивитися на страждання і позбавлення українського народу, я розчарувалася в Лорак!", "Закрила очі на Україну і український народ", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, нещодавно Лорак раптом згадала про свої досягнення в Україні. Однак вона це зробила не просто так, а для анонсу свого концертного туру Німеччиною та Чехією. Але це не допомогло співачці "відмитися". Незабаром стало відомо, що в Європі один за іншим зірвалися її концерти.

Пізніше вона повернулася в Росію після провального туру в Європі.

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