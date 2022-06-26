Ані Лорак взяла участь у програмі "Де логіка?"

Опальна співачка Ані Лорак вперше з початку війни в Україні з'явилася на одному з російських телеканалів у програмі "Де логіка?"

Про це повідомляє "Культуроманія".

Зазначається, що програма за участю Лорак вийшла в ефір 17 червня, а сам запис відбувся 20 лютого, за 4 дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому в програмі співачка жодного разу не згадала рідну Україну і ніяк не висловилася тоді ще про можливий напад.

Разом з Лорак участь у програмі взяв і інший український дует, який також вважав за краще будувати кар'єру в країні-агресора, Артік і Асті. Разом з ними в гру "Де логіка?" грав Артем Качер.

Нагадаємо, український телеведучий Слава Дьомін розповів про сльози Ані Лорак через цькування в Україні.

Дьомін зазначив, що співачка не розуміла, чому в Росії виступають багато українців, а зненавиділи саме її. Тоді телеведучий припустив, що причиною тому є її мовчазна позиція.

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