За словами Дьоміна, Лорак втратила підтримку українців через відсутність будь-якої позиції.

Опальна співачка Ані Лорак вважала за краще будувати кар'єру в Росії, попри те, що саме ця країна в 2014 році розв'язала війну на Донбасі, окупувала Крим, а 24 лютого 2022 повномасштабно вторглася на нашу незалежну територію.

При цьому співачка щиро не розуміє, чому думка українців з роками про неї змінювалася в негативну сторону. Український телеведучий Слава Дьомін у програмі "Зірковий шлях" розповів, що багато років тому Лорак, яку раніше обожнювали українці, почала відчувати на собі негатив. Аж до того, що вона плакала через цькування з боку українців.

Дьомін зазначив, що співачка не розуміла, чому в Росії виступають багато українців, а зненавиділи саме її. Тоді телеведучий припустив, що причиною тому є її мовчазна позиція.

"Окей, вперше тебе підставили, було певне замовлення, щоб зробити з тебе не співачку номер 1 в Україні, і це вдалося. Тому що ти мовчала. Я вже тоді говорив, що потрібно не просто відмовчуватися. Потрібно висловити свою точку зору", - сказав Дьомін.

Нагадаємо, раніше Слава Дьомін розповів, чому Галкін відмовився від інтерв'ю з ним.

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