Також фітнес-тренер висловила підтримку ЗСУ.

Український фітнес-тренер і наставник шоу "Зважені і щасливі" Аніта Луценко висловилася про агресію РФ на адресу України.

За її словами, вона в шоці від того, що зараз відбувається: "В останні дні я в шоці від того, як люди можуть бути канібалами! Не жити щасливим життям, маючи гроші, владу, можливість покращувати життя в своїй країні, а просто нести біль, розруху, війну, суцільну брехню в інші країни... до нас... якого біса?! Це не нормально, аморально, це дії проти людства! Мене нудить від тих фейків, слів, жартів, історичних перекруток... це жах! Українці сильні і незламні! А ось зуби будуть зламані".

Також вона додала, що повністю підтримує Збройні сили України і вірить в те, що наша країна вистоїть і стане сильнішою.

"Єднання людей проти одного ворога завжди зміцнює громаду. Ми всі хочемо миру і спокійного життя! Українські люди, природа, історія, технології, їжа, краса, культура – це наша гордість і пішли в жопу вороги", - додала Луценко.

Нагадаємо, раніше опальна Регіна Тодоренко натякнула на дружбу між Україною і Росією.

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