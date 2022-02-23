Телеведуча висловила своє бажання жити в мирі.

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка останні кілька років живе і працює в РФ, вирішила висловитися з приводу війни між двома країнами.

У своєму інста-блозі вона опублікувала фотографію зі своїм сином Михайлом і чоловіком, російським артистом Владом Топаловим. На фото вона додала прапори України та Росії.

"Господи, нехай наші діти живуть в мирний час, в мирному суспільстві, повному любові і взаєморозуміння", - написала Тодоренко, приховавши коментарі до посту.

Ймовірно, таким постом вона хотіла висловити надію на те, що Україна і Росія зможуть налагодити відносини і припинити війну, яка триває вже вісім років.

Нагадаємо, раніше український телеведучий Дмитро Гордон жорстко осадив кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

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