Дівчина поїхала на відпочинок до Хорватії.

Переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан нещодавно повідомила про розрив з головним героєм Михайлом Заливаком. Заліковувати душевні рани вона поїхала до Хорватії, де весело проводить час в компанії невідомого чоловіка.

В інста-сторіз вона показала кілька знімків з пляжу. На одному з них вона позує в купальнику, демонструючи довгі ноги. А на другому - тримає в руках келих з шампанським і цокається з чоловіком. При цьому обличчя її нового кавалера не видно.

Шанувальники вже давно запідозрили, що у Богдан з'явилися нові стосунки. У своїх соцмережах вона показувала розкішні букети квітів і не тільки.

Нагадаємо, розставання екс-учасника шоу "Холостяк" і його переможниці породило нову хвилю хейта з боку глядачів - вони стверджують, що між Анею і Мішею була домовленість і навіть контракт.

У зв'язку з цим Анна Богдан розповіла, чи був контракт з Михайлом Заливаком.

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