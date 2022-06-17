Розставання екс-учасника шоу "Холостяк" і його переможниці породило нову хвилю хейту з боку глядачів - вони стверджують, що між Анею і Мішею була домовленість і навіть контракт.

Розставання Анни Богдан і Михайла Заливака викликало в мережі справжній фурор. Глядачі вимагають пояснень і звинувачують екс-закоханих в тому, що у них нібито був несправжній роман. Переможниця "Холостяк-11" каже - ні з ким із чоловіків контракт не підписувала.

Про це вона написала у своєму Instagram-блозі у відповідь на численні повідомлення хейтерів. Реальну причину розриву відносин з Мішею дівчина поки не зважилася озвучити.

Відзначимо, відразу після завершення 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако і Анна Богдан стали жити разом.

Вони подорожували, нерідко з'являлися один в одного у блогах, тому шанувальники були впевнені - скоро вони одружаться. Однак нещодавно Аня шокувала новиною про розставання. Причину вони вирішили не повідомляти.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Анна Богдан повідомила про розрив із Заливако.

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