Анна Кошмал відповіла на питання підписника.

Українська актриса Анна Кошмал відповіла на запитання підписника, чи підтримує вона зв'язок зі своїми російськими колегами під час війни в Україні.

За словами Анни, деякі актори зі "Сватів" підтримали її під час війни, а з іншими вона вирішила не видаляти спільні фотографії з соціальних мереж, щоб вони дивилися і пам'ятали, як тепло вона їх приймала на своїй Батьківщині, і як вони відповіли на її добро.

"Я хочу, щоб вони бачили і пам'ятали, які щирі почуття до них я мала і який великий ляпас вони дали всім нам. Ті, хто промовчав", - сказала Кошмал в інста-сторіз.

Також вона зазначила, що зараз не підтримує зв'язок зі своєю кіносім'єю з популярного серіалу "Свати".

"Якщо ви питаєте про мою російську кіносім'ю, то ні. І видаляти фото з ними я теж не хочу", – додала актриса.

Нагадаємо, раніше Анна Кошмал розповіла, хто з акторів "Сватів" підтримав її після початку війни.

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