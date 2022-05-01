Охочих надати підтримку Ані виявилося не так багато.

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал поділилася, що свої слова підтримки після початку війни в Україні висловили не так багато колишніх колег по культовому серіалу. Про це вона розповіла у своєму Instagram-блозі.

"Це, напевно, найактуальніше питання за всі ці два місяці. Можу вам сказати, що мене дуже підтримав Андрій Бірін – мій наречений "сватівський". Вони з першого дня зі своєю дружиною мене дуже підтримали. Звернення Олександра Феклістова ви бачили. Я його публікувала. А решта мовчать", - розповіла Актриса.

Зазначимо, раніше актор, який виконав роль Сан Санича в "Сватах" записав відеозвернення до українців, де висловив солідарність і зауважив, що росіянам дуже соромно за ті жахливі речі, які зараз відбуваються в Україні.

Нагадаємо, Астаф'єва розповіла, хто із зірок заблокував її після закликів не мовчати про війну.

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