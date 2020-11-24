Гімнастка розповіла про нелегкий час.

Українська гімнастка Анна Різатдінова розповіла про нелегкий час, який був у неї в житті.

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Про це вона сказала в програмі "Іспит з Машею Єфросиніною".

За словами Анни, в дитинстві у неї були комплекси. Їй здавалося, що у неї короткі ноги, широкі плечі та інші проблеми.

"У мене ще з дитинства ніжки колесом. Батьки водили мене на масаж, щоб виправити цей дефект. Ніхто навіть не думав, що я стану призером Олімпійських ігор", - сказала Анна.

Також вона додала, що часом такі її думки доходили до маразму. Вона хотіла, щоб хтось подовжив їй ноги, щоб вона сподобалася тренеру збірної України зі спортивної гімнастики Ірині Дерюгіній. Всі ці думки накопичувалися і дійшло до того, що Анна задумалася про самогубство.

"У мене нічого не було, крім спорту. Я пам'ятаю, як стояла на пішохідному переході і думала: "Господи, може нехай мене зараз зіб'є машина". У якийсь момент у мене просто опустилися руки. Мені потрібна була людина, яка повірила би в мене і сказала: "Ань, куди тобі закінчувати, ти ще навіть не почала"", - додала гімнастка.

Чим відома Анна Різатдінова:

Різатдінова - відома гімнастка, яка підкорила весь світ

Вона брала участь у безлічі українських і закордонних турнірах

Багаторазово ставала чемпіонкою і забирала золото

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Автор: УНІАН