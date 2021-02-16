На знімку поруч з Анною зображений її чоловік.

Співачка й екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова опублікувала у своєму Instagram відверте фото, на якому вона постала в мереживних панчохах.

Читайте такожСєдокова показалася в ультрасексуальному топі (фото)На знімку поруч з артисткою зображений її чоловік Яніс Тімма. Вони сидять в авто, в кадрі рука чоловіка Сєдокової ковзає по нозі виконавиці.

"Між тим Сєдокова не здається. Фото називається "за міліметр від ганьби", - охарактеризував Telegram-канал "НеМалахов" фото з Анною.

Стосунки Сєдокової та Тімми: що відомо

У 2020 році Сєдокова вийшла заміж за латвійського баскетболіста Яніса Тімму. Він молодший за Анну на 10 років. Це - третій чоловік артистки.

Пара виховує трьох дітей від попередніх стосунків екс-"віагри".

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН