Що з нею сталося - поки невідомо.

Українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер потрапила в лікарню. Знаменитість опублікувала в інста-сторіз знімок з палати, де вона лежить під крапельницею.

Шанувальники були стурбовані станом здоров'я свого кумира, проте Трінчер поки не розповіла, що з нею сталося.

"Сьогодні в сторіз на мене не чекайте", - лаконічно підписала фото артистка.

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Можливо, на її стані позначився стрес, пережитий під час "викриття" її сімейного життя з Олександром Волошиним. А може у знаменитості просто виникли проблеми зі здоров'ям. Про це стане відомо пізніше.

"Викриття" Трінчер і Волошина

Блогер Богдан Беспалов розповів, що Трінчер і Волошин розлучилися ще до першої річниці шлюбу. За його словами, вони вже давно не живуть разом. Приховують знаменитості це, як продовжив Беспалов, тому що це репутаційні ризики для Трінчер. А причиною розлучення стала нібито зрада.

Пізніше Аня відреагувала на ці чутки. Вона сказала, що якби коханий їй зрадив, то відразу ж вилетів би з її життя.

Волошин додав, що у них дійсно кризовий період, але вони досі разом.

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